Sanità: Schillaci, incentivi ai medici e tetto ai gettonisti (2)

- In merito invece ai paletti per l'utilizzo dei medici a gettone: "Stiamo pensando di fissare dei limiti sia alla quota utilizzabile che di età, perché non è possibile far lavorare chi ha anche 70 e più anni. Ma saranno necessari anche titoli specialistici attinenti al tipo di lavoro che si va a fare in ospedale. Un ortopedico non può finire a cardiologia". I pronto soccorso nel frattempo scoppiano: "Sicuramente va incentivato da un punto di vista sia di carriera che economico chi ci lavora. In questo senso stiamo cercando di anticipare a quest'anno i 200 milioni di incentivi stanziati per il 2024. Ma è indispensabile potenziare la sanità del territorio e la telemedicina, perché oggi la gran parte degli accessi al pronto soccorso sono codici verdi che dovrebbero essere trattati fuori dell'ospedale". Le liste d'attesa stanno creando forme di discriminazione tra chi può aggirarle pagando e chi no: "Abbiamo stanziato 360 milioni nel milleproroghe e inserito nelle agende di prenotazione anche il privato convenzionato. Ma è necessario intervenire sull'appropriatezza delle prescrizioni. Le nuove strutture territoriali dovranno organizzare la presa in carico dei sempre più numerosi pazienti cronici, scandendo loro il calendario di visite e accertamenti, seguendo protocolli validati scientificamente. E su questo saranno necessarie maggiori forme di controllo", ha concluso Schillaci. (Res)