Migranti: Lollobrigida, un nuovo piano per l'Africa

- Il cibo avrà un ruolo chiave negli sviluppi futuri del Mediterraneo e la centralità dell'Italia passa anche di lì, al punto che il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida vuole farne una leva per affrontare il problema sbarchi e per dare più peso al nostro Paese in Europa su un tema drammatico e senza uscita. "Precisiamo — spiega Lollobrigida alla "Stampa" — che la nostra ricetta base è sempre: meno partenze, uguale meno morti. Siamo stati condizionati a Bruxelles da interessi non sempre omogenei, ma ora l'Italia può tornare a essere determinante come voce di un Paese chiave nel Mediterraneo". Le nostre richieste di solidarietà sono però cadute spesso nel vuoto: "Senza dubbio. Stiamo passando dal Mediterraneo interesse di alcuni al Mediterraneo problema di tutti, così le nostre richieste di solidarietà vengono ascoltate. Il nodo è mettere gli africani in condizione di non essere costretti a emigrare. Il primo freno va messo all'immigrazione clandestina". (segue) (Res)