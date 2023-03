Migranti: Lollobrigida, un nuovo piano per l'Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al secondo: "L'Europa deve lavorare a ricostituire in Africa un tessuto di produzione degli alimenti e dei beni primari che scarseggiano. In Egitto, come nel Sahel, ci sono spazi infiniti da utilizzare Bisogna sostenere e formare questi popoli che hanno vissuto soprattutto di pastorizia. Dobbiamo mandare i nostri tecnici, i nostri agricoltori ad implementare queste produzioni con le loro capacità per creare lavoro e ricchezza. Queste coltivazioni disciplinate possono diventare un valore aggiunto per tutti e creare lavoro e benessere in Africa e in Europa". E se vogliono andare via lo stesso: "Allora bisogna garantire loro un'emigrazione legale e in sicurezza ma soprattutto una formazione e nozioni linguistiche che permettano integrazione e quindi la possibilità di lavorare nei settori in cui manca forza lavoro interna". "Anche gli Stati Uniti - conclude Lollobrigida - si sono accorti che la presenza cinese in Africa va arginata, altrimenti si consegna ad altri quel continente che è uno straordinario magazzino di materie prime e produzioni". (Res)