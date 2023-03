Imprese: Andolina (Philip Morris), abbiamo trovato l'eccellenza in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È da poco diventato presidente Europa di Philip Monis (Pmi), dove prima si è occupato di forniture e catene di approvvigionamento, passando attraverso la tempesta perfetta generata da Covid e guerra in Ucraina. Massimo Andolina in una intervista a "Repubblica" conferma la strategicità dell'Italia per il colosso del tabacco, che con l'indotto garantisce lavoro a 38 mila addetti, tra cui 22 mila agricoltori raccolti in mille aziende, grandi e piccole sparse tra Veneto, Umbria e Campania. "L'Italia per noi, però, è anche tecnologia: qui sono nati i nostri prodotti più innovativi grazie alle competenze presenti sul territorio". Quanto all'accordo quinquennale col ministero dell'Agricoltura: "L'intesa non è una novità, ma una continuazione di un accordo che abbiamo firmato nel 2011 e che rinnoviamo fino al 2027. Serve a dare stabilità a chi opera nella filiera della produzione del tabacco. Di solito le commodities hanno prezzi che oscillano molto. Con questo accordo invece stabiliamo i volumi e le condizioni: acquistiamo per cinque anni consecutivi circa il 50 per cento della produzione italiana, 21 milioni di chili l'anno, e in questo modo creiamo una catena corta e sostenibile, dando più risorse ai coltivatori". Poi il presidente spiega cosa intende per sostenibile: "Guardiamo alle condizioni di lavoro e a come migliorarle, cerchiamo di utilizzare più energia rinnovabile, meno acqua e meno prodotti fitosanitari". (segue) (Res)