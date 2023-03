Imprese: Andolina (Philip Morris), abbiamo trovato l'eccellenza in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Peraltro un grande acquirente come Pmi non rischia di mettere in difficoltà i piccoli produttori: "Non vogliamo imporre il prezzo, questa è una dinamica presente per altre commodities, per spremere il margine dell'agricoltore. Noi siamo molto attenti alla sostenibilità economica della filiera". "Lo scorso anno - aggiunge - ci siamo trovati con costi energetici superiori. Ci siamo seduti insieme al nostro partner Coldiretti, e abbiamo messo sul tavolo 20 milioni di euro per compensare costi maggiori". Andolina sottolinea inoltre come l'Italia sia "il più grande produttore europeo di tabacco greggio e per tradizione ha pratiche di coltura molto avanzate che garantiscono i migliori livelli di produttività al mondo. Vengono qui da tutto il mondo per imparare dalle nostre pratiche, sviluppate negli anni grazie alla partnership strategica con Coldiretti. In Italia non troviamo i prezzi più bassi, ma una filiera integrata e sostenibile che è più importante del low cost". "Siamo presenti in 180 paesi, - conclude Andolina - ma qui abbiamo l'eccellenza". (Res)