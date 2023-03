Ucraina: aeronautica denuncia attacchi russi contro regioni al sud e all'est del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte le truppe russe hanno sferrato un attacco missilistico in alcune regioni meridionali dell'Ucraina. La Russia ha anche lanciato dei droni Shahed, di fabbricazione iraniana, contro la città di Kryvyj Rih, nella regione orientale di Dnipropetrovsk. E' quanto riferito dal portavoce dell'aeronautica ucraina, Yuri Ignat. "Tutto è iniziato la sera, quando il nemico ha attaccato la regione di Odessa. Due missili X-59 sono stati abbattuti", ha detto Ignat nel corso di una diretta televisiva. "Inoltre, circa 10 aerei Su-35, gli ultimi caccia russi, hanno attaccato la regione di Sumy con bombe aeronautiche (...) I danni sono ancora da chiarire, lo riferrerà l'amministrazione locale", ha proseguito Ignat. Infine, il portavoce ha parlato dell'attacco di droni russi di produzione iraniana Shahed, che sono stati lanciati contro il nord del Paese e Kryvyj Rih in particolare. "Alcune strutture sono state colpite, secondo le informazioni delle autorità locali, l'attacco non avrebbe provocato vittime", ha concluso Ignat. (Kiu)