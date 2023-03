Covid: "The Times", Regno Unito oggi è ancora meno preparato a una nuova pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito è ancora meno preparato ad affrontare una pandemia rispetto a quanto accaduto tre anni fa con il Covid-19 a causa della vendita di un importante impianto di produzione di vaccini. È quanto dichiarato al quotidiano "The Times" dal professore Adrian Hill, direttore del Jenner Institute, responsabile del vaccino Oxford, AstraZeneca. Secondo Hill, la recente perdita del centro di ricerca Vaccines Manufacturing and Innovation Centre (Vmic) nell'Oxfordshire, che era stato creato per rispondere alle epidemie, dimostra che il Regno Unito è ora privo di un impianto di produzione flessibile in grado di rispondere alle epidemie. Il professor Robin Shattock, ex presidente del consiglio di amministrazione del Vmic, ha affermato di ritenere che la decisione di vendere il centro di ricerca sia stata presa per motivi economici. "Mantenere attivo il Vmic sarebbe costato 5 milioni di sterline all'anno; una cifra piuttosto piccola in termini di difesa, se la si pensa come difesa contro le malattie infettive piuttosto che come difesa militare. Ma penso sia per questo che hanno venduto". (Rel)