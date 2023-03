Ue: Consiglio conferma sostegno all’Ucraina, rinviati a giugno dossier su immigrazione e competitività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo conferma il sostegno all’Ucraina ma non fa passi avanti sensibili sul tema dell’immigrazione e della competitività economica. Una giornata densa di consultazioni quella di giovedì a Bruxelles, in cui sono stati concentrati tutti i temi all’ordine del giorno dei lavori, ma che lasciano aperte alcune questioni non trascurabili. Sull’Ucraina, l’Ue di fatto sostiene il mandato d’arresto internazionale spiccato la scorsa settimana dalla Corte penale internazionale nei confronti del presidente russo Vladimir Putin, accusato di aver favorito il rapimento di migliaia di bambini ucraini nel conflitto in corso nel Paese esteuropeo. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha definito il dossier dei bambini ucraini deportati e adottati in Russia "è un orribile ricordo dei tempi più bui della nostra storia". "Deportare i bambini è un crimine di guerra. Oggi sappiamo che 16.200 bambini sono stati deportati. Finora ne sono tornati solo 300. Queste azioni criminali giustificano completamente i mandati di arresto emessi dalla Corte penale internazionale", ha aggiunto la presidente. Nelle conclusioni del Consiglio pubblicato ieri sera, peraltro, si legge che l'Unione europea "rimane impegnata a mantenere e aumentare la pressione collettiva sulla Russia, anche attraverso eventuali ulteriori misure restrittive, e a continuare a lavorare sul tetto del prezzo del petrolio insieme ai partner". Infine i leader Ue hanno ribadito “il sostegno alla formula di pace del Presidente Zelensky. “L’Unione europea continuerà a lavorare con l’Ucraina sul piano di pace in 10 punti”, si legge nel testo.Resta, invece, in sospeso il tema dell’immigrazione. La presidenza del Consiglio e la Commissione Ue hanno informato il Consiglio europeo sui progressi nell'attuazione delle sue conclusioni del 9 febbraio 2023 sulla migrazione ma hanno chiarito che il riesame di questo dossier verrà effettuato a giugno. "Ricordando che la migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea, il Consiglio europeo chiede una rapida attuazione di tutti i punti concordati e una rapida attuazione di tutti i punti concordati, che verrà riesaminata a giugno", si legge nel testo. Una posizione che non sembra soddisfare l’Italia, dato che – a quanto si apprende – il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha invocato “azioni rapide e concrete” per contrastare l’attività delle organizzazioni criminali responsabili del traffico di esseri umani lungo le rotte del Mediterraneo. Durante il dibattito sui flussi migratori la presidente ha ringraziato la Commissione Ue, per il lavoro svolto su impulso del Consiglio europeo del mese scorso e per la lettera inviata a seguito della tragedia di Cutro. Secondo le stesse fonti, durante il dibattito diversi Stati, tra cui Paesi Bassi e Austria, hanno ringraziato l’Italia per il dialogo costruttivo avviato dal governo, e per la efficace cooperazione nella lotta ai trafficanti di esseri umani.Sempre a quanto si apprende da Bruxelles, peraltro, Meloni ha incassato il sostegno della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la quale ha espresso un parere favorevole sui corridoi umanitari dell’Italia. Von der Leyen ha ribadito la volontà di incrementare il numero di ingressi regolari di migranti da Paesi terzi. "Dobbiamo incrementare il numero di ingressi regolari di lavoratori da Paesi terzi. Tengo a menzionare a questo riguardo, l'esperienza estremamente positiva dell'Italia con i corridoi umanitari", avrebbe detto von der Leyen, come riportato da fonti europee. Per l’Italia, peraltro, è stato importante mettere sul tavolo dei colloqui europei il tema della situazione in corso Tunisia che, Meloni ha definito “molto preoccupante”. Secondo quanto affermato ieri da Meloni durante i lavori del Consiglio, il numero di arrivi di migranti in Italia è triplicato rispetto al 2022. Secondo quanto si apprende da fonti Ue, inoltre, la presidente ha aggiunto che “se questo trend continuerà, questa estate rischiamo una situazione fuori controllo”, chiedendo un rafforzamento della cooperazione con i Paesi di origine e di transito, il potenziamento del sistema Sar per il soccorso in mare e l’avanzamento dei lavori sui rimpatri.Nelle conclusioni del Consiglio europeo trovano ampio spazio anche i temi della crescita e della competitività economica anche se, anche in questo, senza concreti passi avanti. L'Unione europea "garantirà la sua competitività attraverso un rafforzamento in termini di resilienza e produttività, facilitando i finanziamenti, puntando su un'energia accessibile, riducendo le sue dipendenze strategiche, investendo nelle competenze del futuro e rendendo la sua base economica, industriale e tecnologica pronta per le transizioni verdi e digitali, senza lasciare nessuno indietro". È quanto si legge nelle conclusioni adottate ieri a Bruxelles. "A fronte di sfide sempre più complesse, l'Unione sta costruendo un'economia solida e a prova di futuro, che garantisca una prosperità a lungo termine: ciò richiede un approccio integrato di tutte le politiche, per aumentare la produttività e la crescita dell'intera base economica del nostro continente, combinando un mercato unico approfondito e politiche industriali, agricole e commerciali rafforzate", si legge nel testo. Il Consiglio ha invitato la Commissione Ue a portare avanti i lavori su questi aspetti e a riferire sui progressi compiuti prima della riunione prevista nel mese di giugno.Oggi i leader dei Paesi membri dell'Ue si incontreranno di nuovo per il Vertice euro in formato inclusivo. In quest'occasione del quale la presidente della Banca centrale europea (Bce) Christine Lagarde e il presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe si uniranno ai 27 capi di Stato e di governo dell’Ue per discutere della situazione economica e finanziaria. Sarà un momento dedicato anche al coordinamento delle politiche di bilancio e si procederà a uno scambio di opinioni sulla governance economica e a fare il punto sull'architettura finanziaria dell'unione economica e monetaria. (Res)