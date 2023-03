Sardegna: agnelli sardi Igp, nuove forme di identificazione di Banca Dati Nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maggiore sicurezza nella tracciabilità a vantaggio degli allevatori e dei consumatori e quindi, un’arma di contrasto alle contraffazioni. Con la nuova forma di identificazione degli agnelli sulla Banca Dati Nazionale (BDN), di fatto arriva un nuovo strumento che permetterà l’identificazione, con esatta rintracciabilità dell’allevamento di provenienza degli agnelli di Sardegna IGP e del percorso dal produttore al consumatore . Una piccola rivoluzione arrivata con una normativa che porta gli allevatori a dover identificare i propri agnelli individualmente e non più per partita per poter continuare a usufruire del premio accoppiato. “Con la nuova Pac 2023-2027 è stato modificato il sistema di identificazione degli agnelli IGP di Sardegna – spiega Alessandro Mazzette, direttore del Consorzio di Tutela dell’Agnello di Sardegna IGP -. Con il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2022, n. 660087, lo Stato Italiano recepisce il regolamento UE 2021/2115, valido quindi non solo per la Sardegna e le nostre produzioni, ma per tutta l’Europa, il quale prescrive l'identificazione individuale degli ovini che percepiscono il sostegno accoppiato. È necessario quindi, per chi vuole usufruire di questa misura, adeguarsi attraverso il sistema di identificazione individuale senza il quale, sarà sempre possibile continuare a vendere i propri agnelli sotto il marchio IGP, ma non sarà possibile accedere al sostegno accoppiato”. Una pratica per la quale non ci sono deroghe, che cambia di fatto l’organizzazione della vendita degli agnelli che impegnerà gli allevatori in una nuova procedura on-line studiata dal Ministero della Salute per la filiera IGP. Una procedura che a prima vista può sembrare farraginosa in quanto è necessario registrare il tutto nel sistema informativo veterinario e indicare uno per uno gli agnelli nel MOD4 ma che diventerà consuetudine per i prossimi anni. (segue) (Rsc)