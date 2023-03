Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il vice presidente della Regione Roberta Angelilli depone una Corona di fiori in occasione dell'anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine.Roma, Tempio Maggiore, (ore 8.15)- Il vice presidente della Regione Roberta Angelilli partecipa alla cerimonia per la ricorrenza dell'eccidio delle Fosse Ardeatine alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Roma, Mausoleo delle Fosse Ardeatine, via Ardeatina 174 (ore 10) (segue) (Rer)