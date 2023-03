© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione del presidente Meloni al Consiglio Ue "ha avuto il merito di far tornare centrale il tema dell'immigrazione. È un grande successo e le parole di von der Leyen vanno in questa direzione: riconoscono che l'Italia non può essere lasciata sola". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti in un'intervista al "Corriere della Sera". (Rin)