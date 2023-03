Siria: 5 militari delle forze filogovernative uccisi durante scontri nel nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno cinque membri delle forze siriane filogovernative sono rimasti uccisi durante gli scontri con combattenti del gruppo salafita di opposizione Hayat Tahrir al Sham (Hts) nella regione di Aleppo, nel nord della Siria. Altri cinque membri di Hts sono morti, mentre almeno 16 persone in totale sono rimaste ferite. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con un’ampia rete di fonti sul territorio, secondo cui gli scontri sono scoppiati dopo che membri del gruppo salafita “si sono infiltrati” nella periferia occidentale di Aleppo. A seguito degli scontri, le forze di Damasco hanno bombardato con artiglieria pesante delle postazioni civili ad Atarib, nella periferia ovest di Aleppo, provocando il ferimento di diversi individui. Stando a quanto monitorato dal Sohr, dall’inizio del 2023 sono 124 le persone rimaste uccise, tra militari e civili, nell’area oggetto dell’intesa raggiunta a marzo 2020 dai presidenti di Turchia e Russia, Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin, per il nord della Siria.(Res)