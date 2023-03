Anziani: Foti (Fd'I), approvato ddl molto importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato appena approvato un ddl molto importante sulle misure di sostegno per i tre milioni di anziani non autosufficienti, che saliranno a cique entro il 2030. Questa legge si occupa di prevenire la disabilità, disporre la indennità di accompagnamento e presa in carico della persona anziana e di contrastare la solitudine sociale". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Tommaso Foti, in un'intervista al "Corriere della Sera". (Rin)