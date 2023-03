Arabia Saudita: ministero Esteri, avviati colloqui per ripresa servizi consolari con la Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita e la Siria hanno avviato consultazioni tese al ripristino dei servizi consolari tra i due Paesi. Lo ha riferito una fonte del ministero degli Esteri saudita all’emittente “Al Ekhbariya”, precisando che la misura si inserisce nel quadro “della volontà del Regno di facilitare la fornitura dei necessari servizi consolari ai due popoli”. I colloqui, a detta della fonte, vedono impegnati “funzionari” di entrambi i Paesi. Tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito. In precedenza, media internazionali avevano diffuso la notizia di una possibile intesa tra Riad e Damasco per la riapertura delle rispettive ambasciate, a circa dieci anni dall’interruzione delle relazioni diplomatiche. La mossa, a sua volta, sarebbe stata incoraggiata dall’accordo annunciato dall’Iran e dall’Arabia Saudita il 10 marzo scorso circa la ripresa delle relazioni diplomatiche e la riapertura delle rispettive ambasciate. (segue) (Res)