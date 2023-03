Arabia Saudita: ministero Esteri, avviati colloqui per ripresa servizi consolari con la Siria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due scosse di magnitudo 7.8 e 7.6 che, il 6 febbraio scorso, hanno devastato il sud della Turchia e la parte nord-occidentale e settentrionale della Siria potrebbero fornire al presidente siriano, Bashar al Assad, l'opportunità di rompere un isolamento internazionale che dura da 12 anni. Gli Emirati Arabi Uniti, Paese che da tempo sta tentando di ripristinare rapporti diplomatici con la Siria (nel marzo dello scorso anno Assad si è recato in visita ad Abu Dhabi in quella che è stata la prima visita in un Paese arabo dal 2011), hanno stanziato finanziamenti per assistere il Paese e inviato voli con aiuti umanitari nel quadro dell’operazione “Gallant Knight 2”. Qatar e Arabia Saudita, i Paesi più freddi con Damasco per via degli stretti rapporti di Assad con l’Iran, hanno ordinato la creazione di cosiddetti “ponti aerei” per portare aiuti a entrambi i Paesi. (segue) (Res)