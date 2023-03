Arabia Saudita: ministero Esteri, avviati colloqui per ripresa servizi consolari con la Siria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La chiave di volta sembra tuttavia essere l'accordo annunciato da Riad e Teheran il 10 marzo scorso con la mediazione di Pechino. I dettagli esatti dell'accordo non sono stati resi pubblici, ma la dichiarazione congiunta precisa che l'intesa prevede “il rispetto della sovranità degli Stati e la non ingerenza negli affari interni l'uno dell'altro”. La dichiarazione afferma anche che entrambe le nazioni hanno concordato di attivare un accordo di cooperazione per la sicurezza firmato nel 2001 e che i due Paesi hanno concordato di attivare un accordo per la cooperazione nel campo dell’economia, del commercio e degli investimenti firmato nel 1998. Nei giorni successivi all'annuncio, il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, ha accolto con favore l’invito ricevuto dal re dell’Arabia Saudita, Salmam bin Abdulaziz, a visitare Riad “per suggellare il riavvicinamento tra i due Paesi”. (Res)