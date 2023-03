Coree: Yoon, Corea del Nord "pagherà il prezzo delle sue provocazioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord "pagherà il prezzo delle sue irresponsabili provocazioni". Lo ha dichiarato oggi il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, in occasione di una cerimonia per la commemorazione dei 55 militari sudcoreani morti lungo il confine marittimo di fatto tra i due Paesi tra il 2022 e il 2010. "La Corea del Nord sta portando avanti il suo programma nucleare di giorno in giorno, e conducendo provocazioni missilistiche di intensità senza precedenti", ha accusato il presidente. "Il nostro governo e le forze armate rafforzeranno drammaticamente il sistema su "tre assi" per fronteggiare i progressi e le provocazioni nucleari e balistici della Corea del Nord", ha aggiunto Yoon, promettendo un ulteriore rafforzamento del coordinamento con gli Stati Uniti sul piano della sicurezza. La dottrina sudcoreana dei "tre assi" prevede lo sviluppo della difesa missilistica, un piano per la decapitazione della leadership nordcoreana e attacchi militari preventivi nell'eventualità di un conflitto con la Corea del Nord. (segue) (Git)