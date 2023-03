Usa: il repubblicano Graham ammonito dalla commissione etica del Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione etica del Senato federale degli Stati Uniti ha formalmente ammonito il senatore repubblicano Lindsey Graham, accusandolo di aver sollecitato donazioni alla campagna elettorale di Hershel Walker in occasione del ballottaggio delle elezioni di medio termine della Georgia, alla fine dello scorso anno. In una lettera pubblicata ieri, la commissione ha accusato Graham di aver "sollecitato contributi a campagne federali e aver condotto altre attività elettorali vietate in edifici federali". La lettera è firmata dal presidente della Commissione etica - il democratico Chris Coons - e dal vicepresidente, il repubblicano James Lankford. Come ricorda il quotidiano "Politico", la commissione è composta di sei membri, con un'equa rappresentanza dei partiti Democratico e Repubblicano. (Was)