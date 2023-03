Ue: Consiglio europeo, aumentare produttività e competitività e investire in competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea "garantirà la sua competitività attraverso un rafforzamento in termini di resilienza e produttività, facilitando i finanziamenti, puntando su un'energia accessibile, riducendo le sue dipendenze strategiche, investendo nelle competenze del futuro e rendendo la sua base economica, industriale e tecnologica pronta per le transizioni verdi e digitali, senza lasciare nessuno indietro". È quanto si legge nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo a Bruxelles. "A fronte di sfide sempre più complesse, l'Unione sta costruendo un'economia solida e a prova di futuro, che garantisca una prosperità a lungo termine: ciò richiede un approccio integrato di tutte le politiche, per aumentare la produttività e la crescita dell'intera base economica del nostro continente, combinando un mercato unico approfondito e politiche industriali, agricole e commerciali rafforzate", si legge nel testoo. Il Consiglio ha invitato la Commissione Ue a portare avanti i lavori su questi aspetti e a riferire sui progressi compiuti prima della riunione del giugno 2023. (Beb)