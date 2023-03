Migranti: Meloni a Consiglio europeo, azioni rapide e concrete contro traffico esseri umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha invocato “azioni rapide e concrete” per contrastare l’attività delle organizzazioni criminali responsabili del traffico di esseri umani lungo le rotte del Mediterraneo, durante il Consiglio europeo concluso a Bruxelles. Secondo quanto si apprende da fonti europee, durante il dibattito sui flussi migratori la presidente ha ringraziato la Commissione Ue, per il lavoro svolto su impulso del Consiglio europeo del mese scorso e per la lettera inviata a seguito della tragedia di Cutro. Secondo le stesse fonti, durante il dibattito diversi Stati, tra cui Paesi Bassi e Austria, hanno ringraziato l’Italia per il dialogo costruttivo avviato dal governo, e per la efficace cooperazione nella lotta ai trafficanti di esseri umani. (Beb)