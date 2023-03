Tunisia: Meloni a Consiglio europeo, questa estate si rischia situazione fuori controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito “molto preoccupante” la situazione in Tunisia durante il Consiglio europeo concluso a Bruxelles, affermando che il numero di arrivi di migranti in Italia è triplicato rispetto al 2022. Secondo quanto si apprende da fonti Ue, la presidente ha aggiunto che “se questo trend continuerà, questa estate rischiamo una situazione fuori controllo”, chiedendo un rafforzamento della cooperazione con i Paesi di origine e di transito, il potenziamento del sistema Sar per il soccorso in mare e l’avanzamento dei lavori sui rimpatri. (Beb)