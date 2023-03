Ue: “Der Spiegel”, la Germania cede sui motori a combustione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione, la Germania si è astenuta “all'ultimo momento” al Consiglio dell'Ue, mentre Italia, Austria, Polonia, Repubblica Ceca e Bulgaria hanno votato contro, determinando lo stallo. La nuova posizione del governo tedesco potrebbe rappresentare una svolta perché, senza la Germania, gli altri Stati membri a favore dei motori a combustione non avrebbero una minoranza di blocco. Soltanto nella scorsa settimana, il ministero dei Trasporti e del Digitale tedesco aveva avanzato una proposta “completamente diversa” secondo cui, dal 2035, le auto con motore a combustione non avrebbero dovuto essere rifornite esclusivamente con gli efuel. Veniva, invece, suggerito un mix di carburanti sintetici e benzina o diesel. La nuova iniziativa del dicastero menziona ora esclusivamente i veicoli con motore a combustione "che utilizzano soltanto carburanti neutrali per la CO2”. Per tali mezzi, anche dopo il 2035, “va creata una prospettiva di immatricolazione”. (Geb)