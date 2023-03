Giappone: inflazione al consumo al 3,1 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice core dei prezzi al consumo del Giappone ha registrato un incremento del 3,1 per cento su base annua a febbraio, in lieve calo rispetto ai massimi da 41 anni registrato il mese precedente. I sussidi varati dal governo per contenere i prezzi delle bollette energetiche hanno contenuto in parte l'inflazione, ma sulla fiducia delle famiglie grava il continuo rincaro dei generi alimentari, secondo i dati pubblicati oggi dal ministero degli Affari interni e delle comunicazioni. A gennaio l'inflazione core era aumentata del 4,2 per cento su base annua, e senza il sostegno del governo sul fronte delle bollette, il dato sarebbe rimasto invariato il mese scorso. L'inflazione dei generi alimentari, però, è stata pari al 7,8 per cento, il dato più elevato in Giappone da 47 anni a questa parte. Questa settimana il governo giapponese ha presentato un altro piano da 15 miliardi di dollari per il sostegno alle famiglie a basso reddito gravate dall'inflazione. (segue) (Git)