Siria: un contractor statunitense ucciso e cinque militari feriti da un drone

- Un professionista a contratto delle forze armate statunitensi ha perso la vita e cinque militari Usa sono rimasti feriti ieri in Siria, a seguito di un attacco sferrato da un drone di sospetta origine iraniana contro una base della coalizione anti-Isis vicino ad Hasakah. Lo ha reso noto il dipartimento della Difesa Usa. L'attacco è stato sferrato attorno alle 14 di ieri (ora locale). Secondo una nota del Pentagono, due dei cinque militari statunitensi feriti hanno ricevuto cure in loco, mentre tre sono stati evacuati in Iraq. Il segretario della Difesa Usa, Lloyd Austin, ha riferito di aver autorizzato la conduzione di attacchi aerei di precisione "contro strutture usate da gruppi affiliati alle Corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniana (Irgc) in Siria orientale". Gli attacchi "sono stati sferrati in risposta all'attacco di oggi e a una serie di recenti attacchi contro le forze della coalizione in Siria da parte di gruppi affiliati all'Irgc", ha aggiunto il segretario. In una nota, il Pentagono ha affermato che gli attacchi aerei statunitensi "sono tesi a proteggere e difendere il personale Usa". (Was)