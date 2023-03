Usa: DeSantis chiarisce posizione in merito al conflitto in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ha chiarito la propria posizione in merito al conflitto in Ucraina, dopo aver affermato nei giorni scorsi che la "disputa territoriale" in corso in Europa orientale non rientra tra gli "interessi vitali" degli Stati Uniti, e anzi li "distoglie da problemi più pressanti". In una intervista televisiva trasmessa dall'emittente televisiva "Fox News", il governatore - ritenuto uno tra i principali candidati repubblicani alla presidenza Usa - ha fatto un passo indietro, sostenendo che le sue dichiarazioni siano state mal interpretate: "Ovviamente la Russia ha invaso, ed è sbagliato", ha affermato DeSantis. "Hanno invaso la Crimea e ne hanno preso possesso nel 2014, ed è sbagliato. Ciò cui mi riferivo è più la situazione al momento, (i combattimenti) lungo il confine del Donbass e della Crimea". (segue) (Was)