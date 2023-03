Usa: DeSantis chiarisce posizione in merito al conflitto in Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- DeSantis ha dunque attaccato il presidente russo Vladimir Putin, definendolo un criminale di guerra, e la Russia, che ha paragonato a "una pompa di benzina con un mucchio di armi nucleari". "Dovevo essere più chiaro. Ma penso che il punto più ampio sia (...) che la Russia non sta dimostrando la capacità di impossessarsi dell'Ucraina, di rovesciare il governo di quel Paese, e certo non la capacità di minacciare la Nato. Sono stati indeboliti. Ora c'è questo conflitto localizzato, e non penso ci sia un interesse tale da giustificare una escalation del nostro coinvolgimento", ha dichiarato DeSantis, spiegando di non voler "vedere militari statunitensi coinvolti. Questo non significa giustificare le azioni della Russia, è un'assurdità". (Was)