Giappone-Corea del Sud: Tokyo allenta limiti a esportazioni materiali per microchip

- Il governo del Giappone ha revocato ieri i limiti imposti all'esportazione di materiali per semiconduttori verso la Corea del Sud, dando seguito all'annuncio formulato la scorsa settimana, in occasione della visita a Tokyo del presidente Yoon Suk-yeol. La decisione segue il ritiro da parte di Seul del relativo contenzioso avviato presso l'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Secondo il ministro dell'Industria coreano, Lee Chang-yang, il processo per l'estinzione del contenzioso verrà completato questa settimana. Tokyo aveva imposto limiti a esportazioni cruciali per l'industria coreana dei semiconduttori a luglio 2019, nel pieno del contenzioso tra i due Paesi relativo allo sfruttamento del lavoro coreano durante la Seconda guerra mondiale. (segue) (Git)