Giappone-Corea del Sud: Tokyo allenta limiti a esportazioni materiali per microchip (3)

- La visita ufficiale di due giorni in Giappone conclusa il 17 marzo dal presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol – la prima di un presidente sudcoreano in quel Paese da 12 anni a questa parte – ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo nelle travagliate relazioni bilaterali tra i due vicini asiatici, dettato dal mutato e più volatile contesto regionale. Il progressivo deterioramento del quadro di sicurezza nell'Asia Orientale, che ha avuto una dimostrazione proprio la scorsa settimana, col lancio di un missile balistico intercontinentale da parte della Corea del Nord, ha convinto i due Paesi ad accantonare le loro controversie storiche, e a porre le comuni esigenze di difesa e stabilità al centro delle relazioni bilaterali. Il vertice segue l'annuncio da parte dell'amministrazione presidenziale sudcoreana di un piano per archiviare l'annosa questione dello sfruttamento del lavoro in tempo di guerra, che grava da decenni sulle relazioni tra Corea del Sud e Giappone. Il piano è stato accolto entusiasticamente dagli Stati Uniti, che premono per una piena riappacificazione tra i loro principali alleati asiatici, così da opporre un fronte più compatto alla Corea del Nord, alla Cina e alla Russia nell'area che va dall'Asia nord-orientale sino a Taiwan. (segue) (Git)