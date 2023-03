Giappone-Corea del Sud: Tokyo allenta limiti a esportazioni materiali per microchip (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervistato dalla stampa giapponese all'inizio della visita, Yoon ha posto l'accento proprio sulla necessità di rafforzare il coordinamento e la cooperazione con gli alleati regionali, principalmente negli ambiti della sicurezza e delle catene di fornitura strategiche. "Sulla base della forte alleanza Corea del Sud-Stati Uniti, perseguiamo una politica globale per la deterrenza delle minacce nucleari della Corea del Nord, per dissuadere (Pyongyang) dallo sviluppare armi nucleari e attuare la denuclearizzazione attraverso il dialogo", ha affermato Yoon. "Anche se la Corea del Nord respinge i colloqui e ricorre a provocazioni con missili nucleari e minacce, noi, gli Stati Uniti, il Giappone e altri Paesi amici dovremmo continuare ad assumere azioni diplomatiche, economiche e militari". Negli ultimi mesi, Corea del Sud e Giappone hanno partecipato a diverse manovre aeree e navali in risposta ai lanci di missili della Corea del Nord. A queste manovre ha preso parte più volte la portaerei a propulsione nucleare Uss Ronald Reagan, di stanza in Giappone. (segue) (Git)