Usa: Covid, corte d'appello conferma obbligo vaccinazione per dipendenti federali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello federale del quinto circuito, nel Texas, ha ribaltato il pronunciamento di una corte inferiore che proibiva al governo federale degli Stati Uniti di applicare l'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 a carico dei suoi dipendenti. Secondo la corte d'appello, l'obbligo a carico dei dipendenti federali dovrà restare in vigore in attesa dell'esito dell'iter giudiziario. La corte ha deliberato sulla base di una considerazione giurisdizionale: la corte inferiore si era infatti appellata al Civil Service Reform Act (Csra), che protegge i dipendenti pubblici da pratiche ingiuste o coercitive; l'azione legale era stata però intentata da 6 mila dipendenti federali che contestavano l'autorità costituzionale del presidente di imporre obblighi vaccinali. (Was)