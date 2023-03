Cina-Nuova Zelanda: ministri esteri discuteranno questioni di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri della Nuova Zelanda, Nanaia Mahuta, discuterà questioni relative alla sicurezza regionale e globale, inclusa l'invasione russa dell'Ucraina, con l'omologo cinese Qin Gang, durante l'incontro tra i due funzionari in programma oggi a Pechino. Lo ha anticipato la ministra, che si trova in visita in Cina da mercoledì. In una nota diffusa prima dell'arrivo in Cina, Mahuta ha affermato che "le relazioni della Nuova Zelanda con la Cina sono tra le più importanti, complesse e vaste per il nostro Paese". "Intendo discutere aree di cooperazione come il commercio, gli scambi tra persone e le questioni ambientali e climatiche". Il viaggio di Mahuta - il primo di un ministro degli Esteri neozelandese a Pechino dal 2019 - segue il rilassamento delle restrizioni pandemiche agli ingressi in Cina. (Res)