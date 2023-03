Serbia-Kosovo: Ue, i punti dell’allegato all'accordo verso la normalizzazione delle relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sesto punto annuncia che “l'Ue organizzerà una conferenza dei donatori entro 150 giorni per istituire un pacchetto di investimenti e aiuti finanziari per il Kosovo e la Serbia. Nessun esborso avverrà prima che l'Ue determini che tutte le disposizioni dell'accordo sono state pienamente attuate”. Kosovo e Serbia, nel settimo punto dell’allegato, “concordano che tutti gli articoli saranno attuati indipendentemente l'uno dall'altro” e all’ottavo specificano che “l'ordine dei paragrafi del presente allegato non pregiudica l'ordine della loro attuazione”. Il nono punto, invece, stabilisce che Pristina e Belgrado “concordano di non bloccare l'attuazione di nessuno degli articoli”, mentre il decimo indica che “tutte le discussioni relative all'attuazione dell'accordo si svolgeranno nell'ambito del dialogo facilitato dall'Ue”. Infine, “il Kosovo e la Serbia riconoscono che il mancato rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo, dal presente allegato o dai precedenti accordi di dialogo può avere conseguenze negative dirette sui rispettivi processi di adesione e sull'aiuto finanziario che ricevono dall'Ue”. (Beb)