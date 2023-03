Serbia-Grecia: Vucic incontra ministro Esteri, focus su Kosovo e rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha ricevuto a Belgrado il ministro degli Esteri della Grecia, Nikos Dendias, in visita nel Paese balcanico. I due hanno parlato della situazione nella regione, della prosecuzione del processo di normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina e del rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi, secondo quanto riporta il profilo Instagram del presidente serbo. "Ho ringraziato Dendias per la posizione di principio della Grecia, nonché per il suo impegno personale nel sostenere il dialogo, nel rispettare il diritto internazionale, nel preservare la pace e la stabilità nella regione e nel sostenere i progressi della Serbia sulla via dell'integrazione europea", ha scritto ancora Vucic. Da parte sua Dendias si è congratulato con Vucic per la recente intesa raggiunta con Pristina nell'incontro di Ocrida e ha ribadito il fermo sostegno di Atene agli sforzi facilitati dall'Unione europea verso ulteriori progressi nel dialogo Belgrado-Pristina al fine di raggiungere un accordo completo e giuridicamente vincolante. (Seb)