Agroalimentare: cucina italiana candidata a patrimonio Unesco (3)

- A promuovere la candidatura “La cucina italiana tra sostenibilità e diversità bioculturale”, supportata dal Comitato scientifico preseduto dal professor Massimo Montanari e approvata oggi dal Consiglio direttivo della commissione Nazionale italiana Unesco, sono tre comunità: l’Accademia italiana della cucina, istituzione culturale della Repubblica, fondata nel 1953 da Orio Vergani, che vanta oltre 80 sedi all’estero, 220 in Italia e più di 7.500 accademici associati; la Fondazione Casa Artusi, fondata nel 2007 con il fine di promuovere “la cucina di casa italiana” come declinata da Pellegrino Artusi sin dalla seconda metà dell’Ottocento. Infine "La Cucina Italiana", fondata nel 1929, la più antica rivista gastronomica al mondo ancora in edicola. Si segnalano, tra le varie comunità sostenitrici della candidatura, Slow Food, Alma (Scuola Internazionale di Cucina Italiana), Anci(Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Unpli(Unione nazionale Pro Loco d’Italia). (Rin)