Brasile: Lula, piano criminale per uccidere ex giudice Moro è "una sua macchinazione"

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha dichiarato che il presunto piano orchestrato da una organizzazione criminale per uccidere l'ex ministro ed ex giudice Sergio Moro "è una sua stessa macchinazione" e che farà il possibile per provarlo. "Non attaccherò nessuno senza averne le prove. Ma penso che questa sia una macchinazione, e se dovesse venir fuori che è così, Moro sarà smascherato ancora una volta. Non so cosa ne sarà della sua vita se continua a mentire nel modo in cui ha mentito", ha detto Lula a margine di una visita presso il cantiere navale di Itaguai, nello stato di Rio de Janeiro. Il capo dello stato ha quindi aggiunto: "scoprirò quello che è successo, farò le mie ricerche". (segue) (Brb)