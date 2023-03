Usa: Casa Bianca, preoccupazione per accesso ByteDance a dati su utenti statunitensi di TikTok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Washington temono che il governo cinese possa costringere ByteDance a fornire i dati personali relativi agli utenti di TikTok che si trovano negli Stati Uniti. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Si tratta di un rischio per la sicurezza nazionale, dal momento che alcuni dipendenti di ByteDance basati in Cina hanno accesso ai suddetti dati: siamo quindi favorevoli ad una legge che risolva questa situazione”, ha detto. (Was)