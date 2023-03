Germania: capo Stato maggiore Difesa Breuer, necessaria costante prontezza operativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate tedesche (Bundeswehr) devono sviluppare una “costante prontezza operativa” con una urgente “reimpostazione” che, anche “nelle teste” del personale, recepisca la “svolta epocale” innescata dalla guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina e abbandoni “il ridimensionamento” a cui sono state abituate per anni. È quanto affermato dal capo di Stato maggiore della Difesa tedesco, il generale Carsten Breuer, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al settimanale “Der Spiegel”. Secondo Breuer, nel recente passato, la Bundeswehr si è concentrata sulla gestione delle crisi internazionali, ossia sulle missioni all'estero. Tuttavia, ha aggiunto il generale, “dopo l'annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014, avremmo dovuto preparare più rapidamente le truppe per la difesa nazionale e della Nato”. Il capo di Stato maggiore della Difesa ha quindi evidenziato che tale riorientamento verrà affrontato “immediatamente”. Per la Bundeswehr è ora “di particolare importanza snellire le strutture e accelerare i processi nonché vivere la mentalità corrispondente”, ossia una “costante prontezza operativa”. In questa prospettiva, è “decisivo” che la “svolta epocale” avvenga anche “nelle teste” del personale. Al riguardo, Breuer ha affermato: “Nella Bundeswehr, tanti ufficiali e sottufficiali sono stati abituati per anni al ridimensionamento delle truppe, delle strutture o addirittura allo scioglimento di reparti”. Questa “generazione del ridimensionamento” deve ora “ripensare” completamente le Forze armate tedesche. (segue) (Geb)