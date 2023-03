Germania: capo Stato maggiore Difesa Breuer, necessaria costante prontezza operativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il generale, la struttura del ministero della Difesa tedesco è ancora basata “sulla gestione delle crisi internazionali”. Sorge quindi la domanda di come il dicastero possa guidare “una forza che si concentra sulla difesa nazionale e della Nato”. Nella la reimpostazione della Bundeswehr, è importante che non vi sia “alcun rallentamento”. Per il capo di Stato maggiore della Difesa, infatti, “non possiamo più permetterci lunghi processi di coordinamento. Dobbiamo essere in grado di guidare in modo rapido e mirato”. A tal fine, a tutti i livelli del ministero della Difesa, il personale deve essere mosso dal principio della “assunzione della responsabilità”. Non servono, infatti, “amministrazioni militari, ma comandi capaci di guidare le truppe”. (Geb)