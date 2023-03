Germania: vicedirettore intelligence interna, attenzione aziende a spionaggio insufficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attenzione di aziende e istituti di ricerca tedeschi al rischi di spionaggio, sabotaggio e collasso delle catene di approvvigionamento è ancora insufficiente. È l'avvertimento lanciato da Sinan Selen, vicedirettore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania. Con riferimento a Russia e Cina, il funzionario ha affermato che “i regimi autoritari sfruttano gli spazi di libertà” delle liberaldemocrazie per “diffondere la loro influenza”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Selen si è espresso durante il convegno tenuto oggi a Berlino dal Bfv con l'Alleanza per la sicurezza nell'economia (Asw), gruppo di interesse che riunisce diverse imprese tedesche. L'evento ha avuto come tema “Un mondo in subbuglio: sfide per le nostre catene di approvvigionamento, ricerca e infrastrutture critiche”. Secondo Selen, a differenza del passato quando erano considerate un fattore di inibizione dei conflitti, le dipendenza reciproche vengono ora utilizzate sempre più come arma. Inoltre, allo spionaggio classico, i regimi autoritari affiancano l'invio di ricercatori per conto dello Stato in Germania, il reclutamento di scienziati tedeschi e gli attacchi informatici. Tra i settori più colpiti figurano aerospaziale, biotecnologia, robotica industriale, comunicazioni e ingegneria. (segue) (Geb)