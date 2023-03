Germania: vicedirettore intelligence mette in guardia da Tiktok, no a ingenuità con Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende tedesche non devono ritirarsi dalla Cina ma, allo stesso tempo, non devono essere “ingenue” nei suoi confronti. È l'avvertimento lanciato da Sinan Selen, vicedirettore dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna della Germania. Il funzionario ha messo in guardia dai rischi dello spionaggio cinese, facendo particolare riferimento a Tiktok. Al riguardo, Selen ha affermato: “Se si osservano da un lato la quantità di dati, i metadati, il contenuto di Tiktok e dall'altro le possibilità per le agenzie statali di influenzare aziende del genere, allora ci si può soltanto far venire il mal di testa ed è successo”. Il vicedirettore del Bfv si è espresso durante il convegno tenuto oggi a Berlino dal servizio con l'Alleanza per la sicurezza nell'economia (Asw), gruppo di interesse che riunisce diverse imprese tedesche. L'evento ha avuto come tema “Un mondo in subbuglio: sfide per le nostre catene di approvvigionamento, ricerca e infrastrutture critiche”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aziende come Tiktok “non possono sfuggire all'influenza dello Stato” in Cina, dove una legge obbliga le imprese del Paese a “sostenere l'operato dei servizi segreti”. Per lo stesso motivo, crescono le preoccupazioni per le componenti di produzione cinese nella rete 5G della Germania, dove il ministero dell'Interno sta valutando la rimozione delle tecnologie già installate. Al riguardo, Selen ha fatto riferimento al “disagio” nel diventare dipendenti da aziende che sono sotto l'influenza dello Stato. (Geb)