Usa: sondaggio, indice di gradimento di Biden scende al 38 per cento

- L'indice di gradimento del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha registrato un nuovo calo nel mese di marzo, attestandosi al 38 per cento. Stando ad un nuovo sondaggio condotto dal Centro Norc per gli affari pubblici, il 61 per cento dei partecipanti non è soddisfatto di come l’amministrazione ha finora gestito i problemi del Paese sul fronte dell’economia, alla luce dell’inflazione galoppante e dei progressivi rialzi dei tassi di interesse annunciati dalla Federal Reserve. Si tratta di un calo dei consensi significativi per Biden, dopo il 45 e il 41 per cento registrati rispettivamente a febbraio e a gennaio. Il sondaggio è stato condotto dal 16 al 20 marzo, e presente un margine di errore di quattro punti percentuali. Solo il 63 per cento dei democratici che hanno partecipato al sondaggio, inoltre, ha espresso soddisfazione per l’operato dell’amministrazione Biden nel campo dell’economia. (Was)