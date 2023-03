Ucraina: Von der Leyen, Commissione presenterà proposta legislativa per aumentare produzione munizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea presenterà una proposta legislativa per aumentare la produzione di munizioni. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza finale della prima giornata del Consiglio europeo di Bruxelles. "Accolgo con favore l'accordo raggiunto in sede di Consiglio Affari Esteri sull'obiettivo di fornire 1 milione di munizioni all'Ucraina entro i prossimi 12 mesi. Naturalmente, per raggiungere questo obiettivo dobbiamo aumentare in modo massiccio la capacità di produzione di munizioni in Europa", ha detto. " Abbiamo quindi discusso su come procedere il più rapidamente possibile. La Commissione presenterà una proposta legale che consentirà di aumentare la produzione industriale di munizioni. Questo include, ad esempio, la proposta legale necessaria e il sostegno da parte del bilancio dell'Ue", ha aggiunto. "Si tratta di costruire, espandere e riqualificare gli impianti di produzione e di rafforzare l'intera catena di approvvigionamento delle munizioni in modo rapido", ha concluso. (Beb)