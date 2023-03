Haiti: Casa Bianca, situazione peggiora, assistenza internazionale è cruciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione ad Haiti sta peggiorando, in termini sia umanitari che di sicurezza. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Riteniamo che non possa migliorare senza l’assistenza nostra e dei partner internazionali: per quanto riguarda un possibile intervento militare, qualsiasi decisione sarà presa in coordinamento con il governo locale e con le Nazioni Unite”, ha detto, aggiungendo che le consultazioni sono ancora in corso, e che gli Stati Uniti continueranno a monitorare la situazione per prendere tutti i provvedimenti necessari ad aiutare le autorità haitiane. (Was)