Brasile: tasso di interesse troppo alto, Lula accusa nuovamente il presidente della Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'indomani della decisione della Banca centrale brasiliana di mantenere invariato il tasso di interesse di riferimento dell'economia al 13,75 per cento, il presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha nuovamente criticato l'istituzione e il suo presidente, Roberto Campos Neto, per la scelta economica. "Non c'è alcuna spiegazione perché il tasso di riferimento dell'economia sia al livello attuale", ha detto Lula, a margine di una visita presso il cantiere navale di Itaguai, nello stato di Rio de Janeiro. Il capo dello Stato ha anche aggiunto che il Senato dovrebbe "prendersi cura" del presidente della Banca centrale, dal momento che solo il Parlamento ha il potere di sollevarlo dall'incarico. "Io posso solo rispettare la legge che ha determinato l'autonomia della Banca centrale, e non posso decidere nulla della politica monetaria del Paese: il presidente della Bc per legge dovrebbe occuparsi della politica monetaria, di occupazione, inflazione e del benessere delle persone, ma tutti sanno che non lo sta facendo", ha affermato. Le critiche di Lula alle scelte dell’istituto di emissione non sono nuove, e risalgono a prima del suo insediamento. Dall'inizio del mandato, il presidente si è scagliato più volte contro Campos Neto, arrivando ad accusarlo di agire di proposito, in linea con le indicazioni politiche dell'ex presidente Jair Bolsonaro, per impedire la crescita del paese, utilizzando la leva dei tassi di interesse. Dal canto suo, Campos Neto si è sempre difeso sottolineando che la sua gestione della politica monetaria della Bc è tecnica, e che la scelta di mantenere i tassi a un livello così alto è dettata dalla necessità di avere una crescita sostenibile tenendo sotto controllo l'inflazione. (segue) (Brb)