Agroalimentare: cucina italiana candidata a patrimonio Unesco

- Il ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, rappresentato dal ministro Francesco Lollobrigida, e il ministero della cultura, rappresentato dal ministro Gennaro Sangiuliano lanciano la candidatura Unesco della cucina italiana alla Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’umanità. “Oggi - ha detto il Ministro Sangiuliano nel corso di una conferenza stampa che si è svolta oggi al Collegio Romano - è il primo giorno di un cammino che mi auguro ci porti a vincere questa candidatura, che sarà decisa nel 2025. Abbiamo davanti 2 anni, in cui dovremo portare la nostra cucina in ogni parte del mondo e scatenare la partecipazione collettiva di 140 milioni di italiani, i 60 che vivono nel territorio della Nazione e gli oltre 80 milioni che vivono all’estero”. Con questa iniziativa "per la quale ringrazio il ministro Sangiuliano, vogliamo rilanciare la nostra Italia nel mondo, valorizzando quel patrimonio che abbiamo in tutti i settori - ha invece sottolineato il ministro Lollobrigida, secondo cui "dobbiamo solo saper raccontare, difendere e proteggere le nostre eccellenze, che rappresentano un valore aggiunto per la nostra Nazione. L’azione del governo Meloni va in questa direzione, come conferma la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’umanità”. (segue) (Rin)