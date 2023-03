Germania: vicedirettore intelligence interna, attenzione aziende a spionaggio insufficiente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il vicedirettore del Bfv, al fine di proteggere meglio la Germania come Paese industriale, è importante che il servizio e le aziende si scambino informazioni sui pericoli attuali in uno spirito di fiducia”. Secondo Selen, infatti, “non ha molto senso tenere per sé gli scenari di minaccia con cui ci si è già confrontati”. A sua volta, Christian Moelling della Società tedesca per la politica estera (Dgap) ha affermato: “Sì, abbiamo dei nemici”. In questo contesto, ora è importante valutare non soltanto le conseguenze della guerra della Russia contro l'Ucraina, ma anche considerare quali rischi comporta lo scenario di un possibile conflitto in Asia. Per Moelling, infine, i nemici della Germania sono Stati che non accettano “il modo in cui viviamo”. (Geb)