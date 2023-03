Ucraina: Von der Leyen, oltre 16 mila bambini deportati in Russia, è un crimine di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso dei bambini ucraini deportati e adottati in Russia "è un orribile ricordo dei tempi più bui della nostra storia". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza finale della prima giornata del Consiglio europeo di Bruxelles. "Deportare i bambini è un crimine di guerra. Oggi sappiamo che 16.200 bambini sono stati deportati. Finora ne sono tornati solo 300. Queste azioni criminali giustificano completamente i mandati di arresto emessi dalla Corte penale internazionale", ha aggiunto. "In questo campo, in collaborazione con gli ucraini, io e il primo ministro polacco Morawiecki, abbiamo lanciato un'iniziativa volta a riportare indietro i bambini rapiti dalla Russia. A tal fine organizzeremo una conferenza", ha proseguito von der Leyen. "Siamo all'inizio di un lavoro molto impegnativo. Vogliamo fare pressione a livello internazionale per adottare tutte le misure possibili per stabilire dove si trovano questi bambini. E ci proponiamo di assistere gli organismi delle Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali competenti nell'ottenere informazioni migliori e più complete sui bambini che sono stati deportati in Russia. E questo include anche i bambini che sono stati successivamente adottati o trasferiti a famiglie affidatarie russe", ha concluso. (Beb)