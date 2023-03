Francia: nessun elemento che stabilisca intenzioni dell'assassino dell'autonomista corso Colonna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento non ci sono elementi utili a stabilire che il detenuto sospettato di aver assassinato il militante indipendentista corso Yvan Colonna lo scorso anno nella prigione di Arles avrebbe espresso la volontà di ucciderlo il giorno prima. Lo ha reso noto la Procura nazionale dell'antiterrorismo francese, escludendo anche l'esistenza di segnali scritti. Il 2 marzo Yvan Colonna, in carcere con una condanna all'ergastolo per aver ucciso il prefetto Claude Erignac nel 1998, è stato aggredito dal detenuto Franc Elong Abé, in prigione con accuse di associazione a delinquere di stampo terroristico. Una commissione di inchiesta parlamentare guidata dal deputato nazionalista corso Jean-Felix Acquaviva in queste ultime settimane ha effettuato una serie di audizioni sul caso. Uno dei legali della famiglia di Colonna, ha detto all'emittente televisiva "France 3" che un sorvegliante della prigione ha spiegato ai deputati di aver sentito Abé dire "lo ucciderò" il giorno prima dell'omicidio.(Frp)