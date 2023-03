Brasile: tasso di interesse troppo alto, Lula accusa nuovamente il presidente della Banca centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le politiche dell’istituto sono state criticate anche il 20 marzo da parte di imprenditori ed economisti. Nel corso di un intervento a un evento della Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes), il presidente della Federazione delle industrie dello Stato di San Paolo (Fiesp), Josué Gomes da Silva, ha definito il tasso di riferimento "pornografico", e causa di freno investimenti dell'industria brasiliana. "Il tasso di interesse che pratichiamo in Brasile è pornografico, inconcepibile e deve essere ridotto: le spiegazioni fornite dalla Bc per tenere il Selic a un livello così alto non hanno senso”, ha detto, aggiungendo che “non esiste uno scenario di rischio fiscale in un Paese che ha il rapporto debito-pil al 73 per cento lordo e che al netto delle riserve di cambio e di quelle del Tesoro, scende al 45 per cento”. In un Paese con la ricchezza del Brasile, ha concluso, questa non è una buona spiegazione. Critiche al tasso di interesse sono state mosse nel corso dello stesso evento anche dall'economista statunitense, Joseph Stiglitz, Premio Nobel per l'Economia nel 2001, secondo cui il Paese sta sopravvivendo nonostante la "condanna a morte" causata dal tasso di interesse a un livello "scioccante". "I numeri di cui parliamo potrebbero uccidere qualsiasi economia. In effetti, trovo straordinario che il Brasile sia sopravvissuto a quella che normalmente sarebbe una condanna a morte" ha affermato. (Brb)