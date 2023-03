Energia: Consiglio europeo chiede pianificazione di emergenza per stoccaggi di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la situazione energetica nell'Ue sia migliorata, il Consiglio europeo “invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la preparazione e la pianificazione di emergenza in vista delle prossime stagioni di riempimento degli stoccaggi di gas e di riscaldamento". È quanto si legge nel testo delle conclusioni adottate nel Consiglio europeo di Bruxelles. "In tale contesto, esorta tutte le parti interessate a fare pieno uso del meccanismo di acquisto congiunto aggregato dell'Ue attraverso la Piattaforma energetica europea, in modo da migliorare ulteriormente la sicurezza delle forniture di gas a prezzi accessibili", si legge nel testo approvato. Il Consiglio ha anche invitato la Commissione a ultimare rapidamente la valutazione delle misure di emergenza adottate nel 2022 e, se necessario, a proporre l'estensione della loro applicazione. Il Consiglio, infine, ha invitato i colegislatori a “raggiungere rapidamente un accordo su tutte le proposte pertinenti per accelerare la transizione verde e a portare avanti i lavori sulla proposta di revisione della struttura del mercato interno dell'energia elettrica dell'Ue, al fine di garantirne l'adozione entro la fine dell'anno". (Beb)